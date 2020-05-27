Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 10:24

Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Покидающий пост посла США в ФРГ Ричард Гренелл планирует присоединиться к предвыборному штабу американского президента Дональда Трампа, сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Гренелл будет заниматься вопросами, связанными с финансированием кампании Трамп и стратегическими подходами.

До назначения послом Гренелл, который считается близким соратником Трампа, ушел с поста исполняющего обязанности директора нацразведки. Теперь же ожидается, что в ближайшие несколько недель он покинет пост посла США в ФРГ.

Между тем, пока остается неизвестным, какую должность может получить Гренелл в предвыборном штабе Трампа, а также будет ли он работать в штаб-квартире в Северной Вирджинии или в другом месте.

Издание напоминает, что Гренелл, как и Трамп, - активный пользователь соцсети Twitter. Он зачастую размещает посты, а также взаимодействует с подписчиками. Его коллеги из дипломатических кругов, а также высокопоставленные представители госдепа неоднократно выражали обеспокоенность в связи с таким активным использованием Гренеллом соцсетей.

Во время администрации 43-го президента США Джорджа Буша-младшего он работал официальным представителем американского постпредства при ООН. До того, как присоединиться к администрации Трампа, он работал в медиа пространстве и в сфере связей с общественностью.

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