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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 12:14 12.07.2018 - 12:14

*** Британское правительство готовится в четверг опубликовать подробный план по Brexit

Лондон. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Несмотря на то, что Великобритания в рамках Brexit согласится на правила ЕС в сфере торговли, Лондон оставит за собой право голоса в этом вопросе, заявил в четверг новый министр Великобритании по делам Brexit Доминик Рааб.

"Несправедливо утверждать, что мы будем слепо следовать правилам (установленным ЕС - ИФ)", - сказал Д.Рааб в интервью британской радиостанции Би-би-си.

"Мы будем проводить детальные и углубленные переговоры и консультации, поэтому у нас будет возможность повлиять (на решения о будущих торговых отношениях между Лондоном и ЕС - ИФ)", - отметил он.

Кроме того, министр выразил надежду, что подробный план по Brexit, который правительство Великобритании готовится опубликовать в четверг, "придаст уверенности всем, у кого имеются вопросы по этому поводу".

В свою очередь британские СМИ отметили, что, в соответствии с планом правительства, после выхода Великобритании из состава ЕС граждане стран-членов объединения больше не смогут свободно передвигаться по территории королевства.

"Мы прекращаем свободное передвижение", - сказал Д.Рааб в интервью Би-би-си.

Он отметил, что после Brexit парламент Великобритании будет регулировать иммиграционные законы королевства, основываясь на новых торговых соглашениях Лондона.

"Больше не будет той дискриминации, которая имеется сейчас... и в соответствии с которой к гражданам ЕС относятся совершенно иначе, нежели к людям из других частей света", - заявил британский министр.

Ранее сообщалось, что в Великобритании по-прежнему не стихают разногласия между сторонниками так называемой "мягкой" процедуры Brexit и теми, кто выступает за жесткий отказ страны от членства в Евросоюзе.

Так, "теневой" министр иностранных дел Британии Эмили Торнберри заявила, что план британского правительства по выходу из ЕС "неполноценен и представляет собой запасной вариант торгового союза".

В прошлую пятницу британские министры согласовали свою позицию по Brexit на переговорах с ЕС. В заявлении правительства от 6 июля отмечается, что Британия намерена создать зону свободной торговли с ЕС, а также будет придерживаться некоторых решений Европейского суда.

В связи с расколом в британском правительстве по вопросу Brexit, ранее два британских министра покинули свои посты - министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.

По словам Б.Джонсона, идея Brexit "умирает, задушенная бессмысленной неуверенностью в себе", а линия, предложенная Т.Мэй, означает, что Британия "действительно направилась к статусу колонии". На посту главы МИД Б.Джонсона сменил Джереми Хант, ранее занимавший должность министра здравоохранения Великобритании.

Д.Дэвиса сменил бывший министр юстиции и жилищного строительства Доминик Рааб.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

1ла ар

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