Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 11:30

Дубай. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Колонна военной техники США после вывода с севера Сирии переброшена в понедельник в Иракский Курдистан, сообщает телеканал "Курдистан 24".

Ожидается, что позднее эти американские военные отправятся в провинцию Анбар на западе Ирака.

Накануне министр обороны США Марк Эспер заявил, что США планируют направить в Ирак тех военнослужащих, которых они выводят из Сирии. По его словам, с Ираком уже согласовали отправку более 700 военнослужащих, которые покидают Сирию, на запад страны. Планируется, что американские военные в Ираке продолжат выполнять операции против боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ).

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился о выводе порядка 1 тыс. американских военнослужащих из Сирии. Около 200-300 военных останутся на базе Эт-Танф в Сирии на границе с Ираком. При этом Трамп отмечал, что военнослужащих США нет в зоне боевых действий и в районах, где действует перемирие в Сирии

В Ираке находятся более 5 тыс. американских военнослужащих в рамках соглашения между двумя странами.

1ви аю

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