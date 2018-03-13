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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 13:06 13.03.2018 - 13:06

Эдак-Дуэр (Сирия). 13 марта. ИНТЕРФАКС - Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил гуманитарную помощь в виде двух тонн продовольствия для вышедших из Восточной Гуты беженцев, сообщил журналистам во вторник начальник центра, генерал Юрий Евтушенко.

"Специалистами центра по примирению враждующих сторон было доставлено две тонны продовольствия в лагерь беженцев в населённом пункте Эдак-Дуэр, куда были перевезены вышедшие во вторник из города Дума мирные жители. Все они получат гуманитарную помощь", - сказал он.

Ранее во вторник начальник российского центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко сообщил журналистам, что "в результате переговоров между центром по примирению враждующих сторон с лидерами НВФ в Восточной Гуте была достигнута договоренность о выводе двух групп мирных жителей общей численностью порядка 100 человек из города Дума к пункту пропуска в населённом пункте Мухайям Аль-Вафедин".

"Среди них есть раненые", - сказал Ю.Евтушенко.

Это третий крупный организованный выход людей из Восточной Гуты - ранее из населённого пункта Мисраба вышли 52 человека, затем территорию Дубай покинули ещё 76 человек.

Бп

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