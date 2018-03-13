Покинувшие во вторник город Дума в Восточной Гуте мирные жители доставлены в лагерь беженцев в населённом пункте Эдак-Дуэр
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Эдак-Дуэр (Сирия). 13 марта. ИНТЕРФАКС - Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил гуманитарную помощь в виде двух тонн продовольствия для вышедших из Восточной Гуты беженцев, сообщил журналистам во вторник начальник центра, генерал Юрий Евтушенко.
"Специалистами центра по примирению враждующих сторон было доставлено две тонны продовольствия в лагерь беженцев в населённом пункте Эдак-Дуэр, куда были перевезены вышедшие во вторник из города Дума мирные жители. Все они получат гуманитарную помощь", - сказал он.
Ранее во вторник начальник российского центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко сообщил журналистам, что "в результате переговоров между центром по примирению враждующих сторон с лидерами НВФ в Восточной Гуте была достигнута договоренность о выводе двух групп мирных жителей общей численностью порядка 100 человек из города Дума к пункту пропуска в населённом пункте Мухайям Аль-Вафедин".
"Среди них есть раненые", - сказал Ю.Евтушенко.
Это третий крупный организованный выход людей из Восточной Гуты - ранее из населённого пункта Мисраба вышли 52 человека, затем территорию Дубай покинули ещё 76 человек.
Бп
Интерфакс