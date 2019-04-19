Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 12:15

Стамбул. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Размещение в Турции покупаемых у РФ зенитных ракетных систем С-400 не позволит российской стороне получить секретную информацию об истребителях-бомбардировщиках F-35, заявил в пятницу глава турецкого МИД Мевлют Чавушошлу.

"Мы никогда не считали эту версию (о наличии угрозы "утечки" данных - ИФ) правдоподобной. С-400 есть в Сирии, и самолеты F-35 неоднократно над ними пролетали. И если бы эта версия соответствовали бы действительности, то эти системы уже собрали бы достаточно информации об этих самолетах", - сказал министр, слова которого приводят турецкие СМИ.

В апреле стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

М.Чавушоглу ранее заявлял, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

9 сентября 2017 года Владимир Кожин, будучи помощником президента РФ по ВТС (ныне сенатор), сообщил, что Турция внесла аванс в рамках подписанного контракта по С-400.

3 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ускорила производство С-400 для Турции по просьбе Анкары, и стороны договорились по цене.

8 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году, а министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

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