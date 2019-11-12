Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 10:40

Стамбул. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Вопрос покупки Турцией российских систем ПВО С-400 станет главной темой встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на помощника Эрдогана.

"Я уверен, что Эрдоган и Трамп честно обсудят этот вопрос. Я верю, что оба лидера найдут приемлемое решение, которое можно будет реализовать", - заявил в интервью агентству директор управления администрации Турции по связям с общественностью Фахреттин Алтун.

Алтун подчеркнул, что "геополитика требует, чтобы у Турции было нескольких систем противовоздушной и противоракетной обороны".

Эрдоган полагает, что встреча в Вашингтоне имеет решающее значение для урегулирования разногласий между Турцией и США, отметил Алтун.

Визит Эрдогана в США запланирован на 13 ноября, встреча с Трампом состоится в Белом доме.

Турция купила у России четыре дивизиона С-400. Сделка, которую критикуют США, оценивается в $2,5 млрд. Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400.

США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

В августе администрация Трампа заявила, что Турции официально отказано в приобретении у США зенитных ракетных комплексов Patriot из-за покупки С-400.

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