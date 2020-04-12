Этот контент был опубликован 12 апреля 2020 г. 4:20

Пекин. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) на состоявшемся накануне под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына заседании обсудило вопросы предотвращения распространения в стране коронавируса, сообщил Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"За короткое время устранение коронавирусной инфекции стало невозможным, это создает некоторые препятствия для нашей борьбы и прогресса", - говорится в сообщении агентства.

ЦТАК добавило: "Наша страна с самого начала приняла строгие чрезвычайные противоэпидемические меры высшего уровня и наладила тщательно организованные последовательные и обязательные защитные мероприятия в масштабе всей страны. Это позволило поддерживать стабильную противоэпидемическую обстановку".

Политбюро призвало последовательно принимать "строгие национальные контрмеры для всемерного предотвращения проникновения вируса в условиях экспансии заболевания в мире".

Ким Ен Чжон, сестра Ким Чен Ына, была на заседании избрана кандидатом в члены Политбюро.

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