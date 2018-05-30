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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 13:14 30.05.2018 - 13:14

Брюссель. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Вопрос о справедливости задержания в Испании по указанию Интерпола сооснователя Hermitage Capital Уильяма Браудера должен быть задан этой международной организации, заявила в среду на брифинге в Брюсселе Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Наша политика в отношении России очень ясна. Она руководствуется пятью принципами, как и в прошлом, защищаемыми 28 государствами-членами, то есть в ней нет изменений", - сказала она, отвечая на вопрос о том, не должен ли Евросоюз предпринять какие-либо действия, скоординировать их против злоупотребления Москвой некоторыми структурами, как Интерпол, против "их спорного использования".

В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн отметил, что У.Браудер был освобожден, поэтому инцидент исчерпан.

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