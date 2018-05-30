Политика ЕС в отношении России не менялась, а задержание Браудера - компетенция Интерпола - представитель Могерини
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Брюссель. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Вопрос о справедливости задержания в Испании по указанию Интерпола сооснователя Hermitage Capital Уильяма Браудера должен быть задан этой международной организации, заявила в среду на брифинге в Брюсселе Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
"Наша политика в отношении России очень ясна. Она руководствуется пятью принципами, как и в прошлом, защищаемыми 28 государствами-членами, то есть в ней нет изменений", - сказала она, отвечая на вопрос о том, не должен ли Евросоюз предпринять какие-либо действия, скоординировать их против злоупотребления Москвой некоторыми структурами, как Интерпол, против "их спорного использования".
В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн отметил, что У.Браудер был освобожден, поэтому инцидент исчерпан.
Ов об
Интерфакс