Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 23:00

Брюссель. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Спустя пять лет после "незаконной аннексии" Крыма и Севастополя Россией, Европейский союз продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил член Еврокомиссии по политике соседства Йоханнес Хан.

"Мы не признаём и никогда не станем признавать это нарушение международного права. Наша политика непризнания (присоединения Крыма к РФ - ИФ) ясна, и мы останемся тверды", - сказал еврокомиссар, представлявший вечером во вторник в Страсбурге главу дипломатии ЕС Федерику Могерини на пленарной сессии Европарламента, где проходили дебаты на тему "Пять лет незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией".

По его словам, происходящее в районе Черного моря беспокоит Евросоюз, который отмечает растущую милитаризацию полуострова, неоправданное использование силы Россией, как это было в ноябре прошлого года. Все это, отметил Й.Хан, имеет негативные последствия для стабильности региона.

"ООН требует от России освободить всех моряков, все экипажи, которые были пленены в Азовском море. Россия также должна предоставить неограниченный доступ консульской администрации к этим заключенным. Кроме того, они должны иметь возможность пользоваться соответствующей медицинской помощью", - сказал член Еврокомиссии.

Он связал эту ситуацию "со строительством моста через Керченский пролив без разрешения Украины".

Это, отметил Й.Хан, создает немало проблем, так как много судов под флагами стран ЕС страдают от задержек при прохождении пролива. "Мы хотим, чтобы Россия пропускала все суда через Керченский пролив в Азовское море или из него в соответствии с международным морским правом. Нужно, чтобы морское право уважалось", - заявил еврокомиссар.

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