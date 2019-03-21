Брюссель/Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал политику "открытых дверей" одной из наиболее успешных страниц в истории альянса.
"Политика открытых дверей НАТО - одна из наших самых больших историй успеха. Прием новых членов в натовскую семью делал и делает Европу и Северную Америку более безопасными", - заявил в интервью "Интерфаксу" Й.Столтенберг, отвечая на вопрос о том, намерен ли альянс, которому 4 апреля исполнится 70 лет, сохранить политику расширения.
"НАТО состоит из демократических государств, каждое из которых приняло суверенное решение о вступлении в альянс. Каждое государство вправе самостоятельно определять свое будущее, и никакое другое государство не вправе вмешиваться в этот процесс", - подчеркнул он.
Полностью интервью будет опубликовано в четверг на сайтах www.interfax.ru и www.interfax.com
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