Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 10:12

Брюссель/Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал политику "открытых дверей" одной из наиболее успешных страниц в истории альянса.

"Политика открытых дверей НАТО - одна из наших самых больших историй успеха. Прием новых членов в натовскую семью делал и делает Европу и Северную Америку более безопасными", - заявил в интервью "Интерфаксу" Й.Столтенберг, отвечая на вопрос о том, намерен ли альянс, которому 4 апреля исполнится 70 лет, сохранить политику расширения.

"НАТО состоит из демократических государств, каждое из которых приняло суверенное решение о вступлении в альянс. Каждое государство вправе самостоятельно определять свое будущее, и никакое другое государство не вправе вмешиваться в этот процесс", - подчеркнул он.

Полностью интервью будет опубликовано в четверг на сайтах www.interfax.ru и www.interfax.com

1ак, 1йэ, 1ов др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!