Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 17:31

Нью-Йорк. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Ситуация в американской экономике близка к тому, чтобы полностью соответствовать двум основным целям Федеральной резервной системы (ФРС) - обеспечению полной занятости и ценовой стабильности, заявил зампредседателя ФРС Ричард Кларида.

Это хороший момент для оценки Федрезервом своего подхода к кредитно-денежной политике, сказал он, открывая конференцию в Бостоне в понедельник.

По словам Р.Клариды, в ближайшие годы мировым центробанкам придется удерживать ставки на более низких уровнях, чем в прошлом, для сохранения экономической стабильности.

Это ухудшит возможности центробанков в плане поддержки экономики в периоды рецессии, отметил он.

Снижение "нейтральных" уровней ставки, то есть тех, которые не стимулируют и не ограничивают рост экономики, повышает вероятность того, что центробанкам придется снизить ставки до нулевого уровня в случае финансового кризиса, как это сделала ФРС в 2008 году.

Другой представитель ФРС - президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в понедельник, что не поддерживает снижение базовой процентной ставки в настоящее время, но может изменить свое мнение, если увидит "реальное замедление роста" занятости.

В данный момент он придерживается мнения о том, что рынок труда останется сильным, зарплаты будут расти, и эти факторы будут способствовать усилению инфляции в США.

Он также отметил, что все руководители ФРС в настоящее время занимают "выжидательную позицию", учитывая неопределенность в отношении исхода торгового спора с Китаем.

Пк аш де

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