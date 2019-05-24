Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 9:39

Лондон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - США в настоящий момент не проверяют Иран на прочность, а лишь реагируют на угрозы с его стороны в отношении американских интересов в регионе, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Мы не проверяем Иран. Иран угрожал атаковать американские интересы - вот что ясно сообщила наша разведка", - сказал он в интервью британскому телеканалу Sky News.

Согласно его утверждениям, американская администрация неоднократно получала "очень достоверные и основательные" доклады разведки о том, что Иран планировал действия против интересов США в регионе. Поэтому, продолжил Хук, США очень быстро осуществили переброску военных сил в регион.

"Если Иран нападет первым, то США в рамках самозащиты будут защищаться, и мы ответим при помощи военной силы", - добавил он.

Ранее в мае Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по СВПД - в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.

Некоторые иранские официальные лица в этой ситуации допускали резкие комментарии в адрес США. В то же время, глава МИД Ирана Джавад Зариф выражал уверенность, что войны с США не будет.

В свою очередь президент США Дональд Трамп пригрозил расправиться с Ираном, если это страна будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт. "Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - писал он в Twitter.

Однако позднее Трамп отмечал, что он против войны с Ираном, но при этом не может допустить, чтобы Иран создал и располагал ядерным оружием.

1аю ар

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