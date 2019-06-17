Дубай. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Главы государств и политические лидеры многих стран, а также международные организации в понедельник выражают соболезнования в связи с кончиной экс-президента Египта Мухаммеда Мурси, передают западные СМИ.

Опечалены гибелью Мурси в Катаре. "С глубокой печалью мы получили новости о внезапной кончине бывшего президента Мухаммеда Мурси. Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье и народу Египта. Мы все - дети Аллаха, и к нему наш последний путь", - написал в твиттере эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани.

Соболезнования также выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Да примет Аллах душу нашего брата-мученика Мурси на вечный покой", - сказал он. Президент возложиль ответственность за это на нынешние египетские власти.

Смерть Мурси подтвердил его сын Ахмед, написавший в фейсбуке: "Мы с отцом снова встретимся перед Аллахом".

В свою очередь члены движения "Братья-мусмульмане" назвали кончину Мурси "предумышленным убийством".

"Его посадили в стеклянную клетку (в ходе разбирательств в суде - ИФ). Никто его не слышал и не знал, что с ним происходит. Его никто не навещал месяцами, почти год. До этого он жаловался на то, что ему не дают медикаментов. Это предумышленное убийство. Это медленная смерть", - заявил представитель "Братьев-мусульман" в Лондоне Мухаммед Судан.

Соболезнования в связи с гибелью Мурси выразили в ООН и в "Хьюман райтс уотч". Представитель правозащитной организации "Хьюман райтс уотч" Сара Уитсон назвала кончину Мурси "предсказуемой", отметив, что в организации заканчивают доклад о состоянии его здоровья.

В ходе брифинга госдепартамента США представитель ведомства Морган Ортагус заявила, что в Вашингтоне знают о смерти Мурси, но пока не комментируют это происшествие.

Ранее в понедельник стало известно, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в возрасте 67 лет во время судебного заседания.

Экс-президент скончался после того, как он выступил перед судом. Источники агентства рассказали, что Мурси сам попросил о возможности выступить перед судом. Мурси во время выступления настаивал на том, что он до сих пор является президентом Египта и его дело должен рассматривать специальный трибунал.

Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год, когда он был смещен с этой должности в результате массовых протестов. На следующий день Мурси поместили под стражу.

В 2015 году суд в Египте приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже - к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор Мурси был отменен. Судебные разбирательства в отношении Мурси проходили до настоящего момента.

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