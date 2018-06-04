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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 21:19 04.06.2018 - 21:19

Москва/Вена. 4 июня. ИНТЕРФАКС - России нужны политики с позитивной повесткой дня, избиратели не реагируют на тех, у кого нет конкретных идей для решения существующих проблем, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам, России, нужны люди с позитивной повесткой дня, которые знают, а не просто обозначают проблемы, которых у нас достаточно, так же как и у вас, в Австрии, так же, как и в любой другой стране", - сказал В.Путин в интервью австрийской телекомпании ORF в преддверие своего визита в эту страну, говоря о своем отношении к оппозиционеру Алексею Навальному.

Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

По словам главы российского государства, "можно выхватить эту проблему и начать её раскручивать или позиционировать себя на предполагаемых решениях этого вопроса".

"Но если нет ни одного позитивного начала и предложений, как решать ту или другую проблему, как решать тот или другой вопрос, тогда люди на это не очень и реагируют",- продолжил он.

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