Брюссель. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Министры иностранных дел стран Европейского союза на видеоконференции в среду обсудят стратегию ЕС в отношении Украины и стран Восточного партнерства ЕС, а также политику блока в отношении Ливии, Турции и Афганистана.

Как подчеркнул в понедельник на брифинге высокопоставленный чиновник ЕС, если на двух предыдущих совещаниях Совета ЕС по иностранным делам в форме видеоконференций речь шла исключительно о преодолении последствий пандемии COVID-19, то эта виртуальная встреча посвящена "на 99 процентов" приоритетам внешней политики союза.

Главный пункт повестки дня министерской видеоконференции - "углубленная стратегическая дискуссия по Украине и Восточному партнерству ЕС". Касательно Украины, будут обсуждаться две группы проблем: конфликт на востоке страны и реформы, которые ЕС ожидает от правительства Украины и украинского президента Владимира Зеленского.

Конфликт на востоке Украины, сказал этот чиновник, выступавший на условии анонимности, мешает стране продвигаться в выполнении намеченной социальной и политической программы.

"Россия не помогает, - сказал он. - Президент Зеленский пошел на очень весомые и политически трудные решения, чтобы добиться от России подготовки (условий установления) мира на Востоке страны, но не получил адекватного ответа".

Реформы - это сложный предмет, но они необходимы, чтобы Украина соответствовала европейским нормам, сказал он, выделив реформу судебной системы, приватизацию в банковском секторе.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель доложит министрам видение Брюсселем положения в Ливии. Несмотря на призывы ЕС к прекращению огня, стороны конфликта упорно продолжают военные действия, надеясь на военное решение, констатировал этот чиновник. ЕС настаивает, что военного решения не существует, возможен только политический выход из ситуации и считает берлинский процесс подходящим форматом для решения ливийской проблемы. Обстановка осложняется коронавирусом, который начинает распространяться и в Ливии.

ЕС видит свою задачу в том, чтобы добиться прекращения огня и начала политического процесса в Ливии. Он работает с региональными игроками, в том числе Россией и Турцией, которые оказывают военную поддержку двум противоположным сторонам. Брюссель призывает Москву и Анкару употребить свое влияние на генерала Хафтара и правительство в Триполи, с тем чтобы они прекратили огонь.

Афганистан представляет собой серьезный интерес для Европы, отметил собеседник журналистов. Афганцы занимает первую строку списка тех, кто стучится в двери ЕС, пытаясь прорваться через турецко-греческую границу. Афганистан остается самым крупным в мире производителем опиума, который контрабандой идет в Европу. Афганистан - это место, где после поражений в Сирии и Ираке пытается возродиться ИГИЛ (запрещено в РФ).

ЕС заинтересован в подключении к внутриафганскому политическому процессу между правительством и движением Талибан (запрещено в РФ). Он намерен помочь правительству, считая, что оно больше отвечает чаяниям афганского народа.

Месяц назад случился настоящий кризис между Турцией и Греции на их границе, напомнил чиновник ЕС. Боррель получил мандат Совета ЕС на переговоры с турецкими властями по его урегулированию.

Кроме того, появились новые факторы, которые заставляют вернуться к Совместному заявлению ЕС-Турция от 2016 года, которое помогает удерживать потоки миграции в ЕС. Миграционное давление усилилось внутри Турции, на ее границах с Сирией и Ираном.

Это повод поговорить и других проблемах отношений ЕС с Турцией, которая является кандидатом в члены союза. Брюссель намерен "открыто и откровенно" обсудить с Анкарой трудные политические темы, в том числе разногласия по Сирии, Ливии и особенно "огромные разногласия" по вопросу о бурении Турцией скважин в Средиземном море близ Кипра.

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