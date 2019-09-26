Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 17:00

Париж. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - В связи с кончиной в четверг бывшего президента Франции Жака Ширака о его роли и значении для страны высказались видные французские политические и государственные деятели, слова которых приводятся в национальных СМИ.

Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен (1974-1981 гг.) написал в своем послании, что узнал новость о смерти Ширака "с большим волнением".

По словам другого бывшего президента страны Николя Саркози (2007-2012 гг.), "сегодня ушла часть моей жизни". "Он воплощал Францию, верную своим общечеловеческим ценностям и своей исторической роли", - заявил Саркози, отметив, что Ширак "никогда ни в чем не уступал в вопросе нашей независимости и в то же время в своей глубокой европейской ангажированности".

Еще один бывший президент Франции Франсуа Олланд (2012-2017 гг.) назвал Ширака "бойцом, верившим во Францию", у которого была "воля заставлять уважать ее повсюду в мире". Олланд считает покойного президента гуманистом, который всегда осуждал ксенофобию, расизм и антисемитизм, и человеком высокой культуры.

Бывший премьер-министр первого президентского мандата Ширака при парламентском большинстве оппозиции, социалист Лионель Жоспен заявил, что "расценивает как привилегию" свою работу во главе правительства при президентстве Ширака.

Другой бывший глава правительства и соратник Ширака по его правой партии "Объединение в поддержку Республики" Ален Жюппе сказал: "Огромная печаль охватила меня. Более сорока лет я провел с ним при великолепных отношениях верности, доверия, взаимной дружбы, которая была не только политической, но, прежде всего, личной".

Еще один шираковский премьер-министр Жан-Пьер Раффарен подчеркнул в бывшем президенте "одержимость идеей социального сплочения".

Председатель французского Сената Жерар Ларше считает, что Ширак "воплощал душу Франции".

Первая женщина на посту мэра Парижа, который в прошлом занимал Ширак, социалистка Анна Идальго заявила, что "Париж в трауре" по "государственному человеку высочайших качеств".

Соперник Ширака по президентским выборам 2002 года, вышедший вместе с ним во второй тур, лидер крайне правого французского "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен так отреагировал на смерть политического противника: "Умерев, даже враг имеет право на уважение. Мой комментарий сводится к этой фразе".

Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил назначенную на четверг рабочую поездку по стране и выступит по телевидению в 20:00 парижского времени (21:00 мск) с заявлением в память о Шираке.

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