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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 11:25 29.05.2018 - 11:25

Лондон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Инвесторы бегут с европейских рынков акций в защитные активы из-за нового витка политического кризиса в Италии, которой, по всей видимости, не удастся обойтись без повторных выборов в парламент.

Кроме того, участников рынка тревожит ситуация в Испании, где в пятницу парламент может выразить недоверие премьер-министру Мариано Рахою и его правительству. На прошлой неделе было обнародовано решение суда по делу о коррупции в правящей Народной партии, и оппозиционная Социалистическая партия потребовала голосования по вопросу о доверии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 демонстрирует самое значительное падение за 12 недель, к 11:55 МСК он рухнул на 1,5%, до 383,99 пункта, и ликвидировал подъем с начала 2018 года. Наиболее заметное снижение демонстрируют финансовые (-2,4%), а также нефтегазовые и технологические (по -1,7%) компании.

Лидерами падения в Европе являются индексы Италии FTSE MIB (-2,7%) и Испании IBEX 35 (-2,3%).

Британский индикатор FTSE 100 к этому времени опустился на 1,4%, до минимума за три недели. Французский CAC 40 с открытия рынка потерял 1,7%, германский DAX - 1,6%.

Курс евро упал на 0,7%, до $1,1538, минимума более чем за 10 месяцев.

Доходность 2-летних итальянских бондов подскочила почти на 144 базисных пункта, до максимума с сентября 2013 года, тогда как ставка для 10-летних госбумаг достигла самой высокой отметки за четыре года. Трейдеры и аналитики опасаются, что победа популистов на очередных выборах в Италии может привести к выходу страны из еврозоны.

Обеспокоенность политической ситуацией в Италии подстегнула недоверие инвесторов и к другим рынкам региона, ранее испытывавшим проблемы: премия доходности греческих гособлигаций к германским увеличилась до максимума с декабря, растет и доходность португальских бондов.

Вместе с тем наиболее надежные гособлигации - США, Великобритании, ФРГ - активно дорожают, иена и швейцарский франк укрепляются, однако цена золота меняется слабо.

"Рынки перешли в режим "продавай и задавай вопросы потом", поэтому сейчас дело не в каких-то отдельных новостях, а в опасении развития событий по наихудшему сценарию", - считает глава департамента глобальной стратегии Toronto-Dominion Bank в Лондоне Ричард Келли. По его мнению, выборы в Италии пройдут не раньше сентября или октября, "а это длительный период вакуума без какого-либо решения".

Доверие потребителей к экономике Италии в мае ухудшилось до минимума с августа, тогда как показатель доверия бизнеса почти не изменился.

При этом доверие потребителей к экономике Франции в мае было слабее ожиданий - 100 пунктов, как и в апреле, тогда как рынок рассчитывал на повышение индекса до 101 пункта.

В среду в Париже пройдет неофициальная встреча Всемирной торговой организации (ВТО) на уровне министров. В рамках мероприятия член Еврокомиссии Сесилия Мальмстрем, как ожидается, проведет переговоры с министром торговли США Уилбуром Россом. Центральной темой будет вопрос о пошлинах США на импорт стали и алюминия и исключении из них для стран ЕС.

Цена бумаг итальянского банка UniCredit уменьшилась на 4%, Intesa Sanpaolo - на 5%, испанского BBVA - на 3,3%, португальского Banco Comercial Portugues - на 7,7%. Однако распродажа захлестнула банковский сектор и в более стабильных странах: Deutsche Bank потерял 4,6%, Royal Bank of Scotland - 3,5%, Societe Generale - 2,5%.

Несмотря на стабилизацию цен на нефть Brent, курс акций Royal Dutch Shell упал на 2,1%, Total - на 1,8%, Eni - на 2,2%. Стоимость нефти WTI продолжает резко снижаться - на 2,2%, до $66,4 за баррель.

В технологическом секторе акции германской SAP подешевели на 1,5%, финской Nokia - на 2,7%, Infineon Technologies - на 1,4%.

Котировки акций ритейлера электроники Dixons Carphone рухнули на 21%. Британская компания предупредила о снижении годовой прибыли до примерно 300 млн фунтов стерлингов ($400 млн), тогда как аналитики в среднем прогнозировали 371 млн фунтов.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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