Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 10:05

Лондон. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Полиция Сиднея разыскивает гражданина России Владимира Кондакова, который подозревается в убийстве, совершенном в среду, сообщил в четверг австралийский телеканал ABC.

По первоначальным данным, 49-летний гражданин России зарезал 76-летнего Альберта Метледжа на строительной площадке в пригороде Аделаиды Сент-Питерсе. Вероятно, подозреваемый и убитый были знакомы друг с другом.

Телеканал отмечает, что Кондаков также нанес ножевое ранение сыну Метледжа. Он был доставлен в больницу в критичном состоянии.

Полиция штата Новый Южный Уэльс мобилизовала значительные ресурсы, в частности, полицейские вертолеты, кинологов и спецназовцев, чтобы выследить подозреваемого.

В полиции полагают, что Кондаков "способен на совершение насильственных действий".

Главный инспектор полиции штата Новый Южный Уэльс Майкл Мерретт в четверг на пресс-конференции призвал Кондакова сдаться.

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