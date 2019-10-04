Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 11:18

Москва. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Полицейские в штатском будут сопровождать регулярные международные рейсы из Турции местных авиакомпаний с октября, сообщает газета Yeni Safak.

"Минимум двое вооруженных полицейских в штатском будут сопровождать регулярные международные рейсы национальных перевозчиков Турции. В случае необходимости они смогут предотвратить насилие на борту и воспрепятствовать угону самолета", - пишет издание.

Как отмечается, кандидаты в воздушную полицию должны иметь опыт работы не менее пяти лет, сдать тесты на физподготовку и стрелковый экзамен. Они также должны владеть искусством переговоров и техникой ближнего боя.

"Расходы на полицейских возьмут на себя авиакомпании. В самолете они будут занимать обычные пассажирские места", - уточняет Yeni Safak.

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