Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 6:53

Вашингтон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Около 40 человек задержаны на Шри-Ланке по подозрению в причастности к серии взрывов, прогремевших 21 апреля в отелях и католических храмах страны, сообщает американская телекомпания CNN со ссылкой на данные местной полиции.

Представитель полиции Руван Гунасекара заявил журналистам, что задержанные арестованы, все они - граждане Шри-Ланки.

По последним данным, число погибших в результате взрывов в день католической Пасхи достигло 310 человек. По данным министерства здравоохранения, до сих пор неопознанными остаются тела 41 погибших. Число пострадавших составляет 480 человек. Раненые проходят лечение в больницах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Как сообщалось, серия взрывов прогремела на Шри-Ланке в минувшее воскресенье. Объектами нападения террористов в пасхальное воскресенье стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Власти возложили ответственность за теракты на исламистскую группировку "Таухид джамаат".

После терактов школы и университеты Шри-Ланки остаются закрытыми, запланированные государственные экзамены отложены.

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