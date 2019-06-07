Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 8:30

Лондон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Сотрудники правоохранительных органов Австралии обнаружили 1,6 т метамфетамина, который преступники перевозили из Таиланда и планировали реализовать на австралийской территории, передают в пятницу западные СМИ.

"Это самая большая партия метамфетамина, которую мы когда-либо видели в нашей стране", - приводят издания слова главы пограничной службы Австралии Крейга Палмера.

Метамфетамин стоимостью $840 млн, а также 37 кг героина были найдены в вакуумных упаковках в стереодинамиках, доставленных в Мельбурн.

Полиция Австралии инициировала расследование, однако пока не задержала подозреваемых.

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