Лондон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Сотрудники правоохранительных органов Австралии обнаружили 1,6 т метамфетамина, который преступники перевозили из Таиланда и планировали реализовать на австралийской территории, передают в пятницу западные СМИ.
"Это самая большая партия метамфетамина, которую мы когда-либо видели в нашей стране", - приводят издания слова главы пограничной службы Австралии Крейга Палмера.
Метамфетамин стоимостью $840 млн, а также 37 кг героина были найдены в вакуумных упаковках в стереодинамиках, доставленных в Мельбурн.
Полиция Австралии инициировала расследование, однако пока не задержала подозреваемых.
1тэ ар