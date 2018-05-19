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Этот контент был опубликован 19 мая 2018 г. 5:30 19.05.2018 - 05:30

Атланта. 19 мая. ИНТЕРФАКС - К стрельбе у школы Mt. Zion High School в округе Клейтон (штат Джоржия, США) привел спор на парковке, сообщает со ссылкой на данные полиции телеканал 11alive.

"По информации полиции округа Клейтон, стрельба произошла после выпускной церемонии в школе, расположенной через дорогу от Mt. Zion High School. Представитель полиции сообщил, что, когда родственники выпускников стали разъезжаться, на переполненной автостоянке возник спор между водителями, который и закончился стрельбой", - отмечает телеканал.

В результате происшествия 21-летняя девушка была доставлена в госпиталь с огнестрельными ранениями ноги, еще одна жертва - беременная женщина, предположительно, была избита во время происшествия, третья женщина в возрасте около 40 лет была убита тремя выстрелами, отмечается в сообщении.

Телеканал также сообщает, что на месте происшествия находится большое количество полицейских автомобилей.

В пятницу вечером (утро субботы по Московскому времени) в школе в округе Клейтон (штат Джорджия, США) проходила выпускная церемония.

гс

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