Полиция Берлина выстрелила в ногу проявлявшего агрессию мужчины в соборе

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Этот контент был опубликован 3 июня 2018 г. 17:55 03.06.2018 - 17:55

Берлин. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Полиция в воскресенье выстрелила в ногу мужчины, который проявлял агрессию в кафедральном соборе в Берлине. "Примерно в 16:00 по местному времени полиция выстрелила в мужчину, который бесчинствовал в Берлинском соборе. Он был ранен в ногу", - говорится в заявлении полиции, опубликованном в Twitter. Ранее поступали сообщения о стрельбу в районе Берлинского кафедрального собора. Территория здания оцеплена полицией. 1эф аг Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс