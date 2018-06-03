Полиция Берлина выстрелила в ногу проявлявшего агрессию мужчины в соборе
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Берлин. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Полиция в воскресенье выстрелила в ногу мужчины, который проявлял агрессию в кафедральном соборе в Берлине.
"Примерно в 16:00 по местному времени полиция выстрелила в мужчину, который бесчинствовал в Берлинском соборе. Он был ранен в ногу", - говорится в заявлении полиции, опубликованном в Twitter.
Ранее поступали сообщения о стрельбу в районе Берлинского кафедрального собора. Территория здания оцеплена полицией.
1эф аг
Интерфакс