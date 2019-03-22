Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 19:30

Лондон. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Двое подозреваемых в нападениях на пять мечетей в городе Бирмингем задержаны британскими стражами порядка, передает в пятницу телеканал Sky News.

По данным телеканала, оба подозреваемых являются жителями города, им 34 и 38 лет.

В настоящий момент они находятся под арестом.

В ночь на четверг в городе Бирмингем произошло пять нападений на мечети. Полицейские получили сообщение о первом нападении вскоре после полуночи: неизвестный разбил кувалдой стекла в окнах мечети. Затем поступили данные об аналогичных нападениях на другие мечети.

Местные правоохранительные органы совместно с антитеррористическими подразделениями полиции начали расследование.

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