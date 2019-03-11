Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 17:58

*** Следователи собрали показания почти 2 тыс. человек

Лондон. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Полиция Британии продолжает расследование убийства бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, говорится в заявлении Скотланд-Ярда, распространенном в понедельник.

"Господин Глушков был убит год назад, и мы продолжаем активные поиски, чтобы установить мотив и личности тех, кто мог быть к этому причастен. Мы по-прежнему полны решимости установить (личность - ИФ) и привлечь к ответственности тех, кто виновен в его убийстве", - говорится в заявлении.

Полиция также публикует фотографии вызвавшего у следователей подозрения фургона марки Volkswagen черного цвета, попавшего на камеры наблюдения за день до убийства Н.Глушкова. В заявлении отмечается, что полиции не удалось найти водителя этого автомобиля.

В заявлении подчеркивается, что за год, пока длится это расследования, полиция допросила 1,8 тыс. свидетелей, просмотрела 2,2 тыс. часов видеозаписей камеры наружного наблюдения и изучила 1,2 тыс. вещественных доказательств.

В марте 2018 года Н.Глушков был найден мертвым в квартире на окраине Лондона со следами удушения. Британские власти расследуют смерть Н.Глушкова как убийство.

В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Н.Глушкова к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей, признав его виновным по делу о хищении свыше $122 млн у "Аэрофлота". Также с бывшего топ-менеджера суд взыскал по иску "Аэрофлота" $122,6 млн.

Как было установлено следствием и судом, Н.Глушков в составе преступной группы вместе с Борисом Березовским в период с апреля 1996 года по апрель 1999 года убедил на тот момент главу "Аэрофлота" Евгения Шапошникова взять крупные валютные займы якобы для финансового оздоровления компании. В результате полученные $122,654 млн были похищены.

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