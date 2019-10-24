Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 4:05

Лондон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Полиция приступила к идентификации 39 человек, которые были найдены мертвыми в контейнере грузовика в промышленном районе графства Эссекс, сообщает Sky news.

Сотрудники полиции пока не установили личности погибших, среди которых был и подросток, отмечает телеканал.

По данным полиции, трейлер отправился на пароме из Зебрюгге (Бельгия) во вторник вечером в порт Пурфлит (Великобритания), куда прибыл днем в среду.

25-летний водитель грузовика задержан по подозрению в убийстве. В среду вечером полиция провела обыски по двум адресам в графстве Арма, которые, предположительно, связаны с происшествием.

Полиция Эссекса заявила: "Это будет долгое и сложное расследование, и мы продолжаем работать с местными партнерами и международными властями, чтобы собрать жизненно важную информацию и идентифицировать тех, кто, к сожалению, умер".

Министерство иностранных дел Болгарии сообщило, что грузовик Scania был зарегистрирован в Варне в компании, принадлежащей гражданину Ирландии.

Однако, полиция заявила, что "крайне маловероятно", что жертвами были болгары.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов также сообщил, что Болгария не имеет "никакой связи" с грузовиком, помимо его регистрации в стране, и что автомобиль не въезжал в страну с 2017 года.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что был "потрясен" инцидентом и виновные в преступлении "должны быть выслежены и привлечены к ответственности".

1вз ад

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