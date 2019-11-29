Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 9:18

Гонконг. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Полиция Гонконга открыла доступ к Политехническому университету, закрытому на протяжении 12 дней из-за антиправительственных протестов, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

С четверга в университете находились полицейские, собиравшие улики и проводившие зачистку от опасных предметов. За это время они собрали на территории университета почти 4 тыс. бутылок с зажигательной смесью, 1,3 тыс. взрывчатых веществ и 573 единиц оружия.

Полиция не встретила в университете протестующих, хотя один из участников протестов сообщил AP, что порядка 20 человек все еще прячутся внутри. Изначально на территории университета находилось около 1 тыс. человек.

В пятницу в Гонконге прошли обеденные протесты, сообщает газета South China Morning Post. Протестующие мешали дорожному движению, на одной из улиц полиция применила против них слезоточивый газ. Одного протестующего задержали.

В социальных сетях появляются новые призывы к протестам в Гонконге.

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

Антиправительственные акции усилились в начале ноября, когда во время одной из акций погиб 22-летний студент. После этого протестующие начали строить укрепления в некоторых университетах, используя их в качестве базы для противостояния полиции. Большую часть университетов они уже покинули, однако в Политехническом университете ситуация остается напряженной.

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