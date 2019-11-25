Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 8:51

Дубай. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - В ходе стычек сторонников ливанского шиитского движения "Хезболла" и антиправительственных демонстрантов в Бейруте полиция применила слезоточивый газ, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP),

Стычки в центре Бейрута начались после того, как несколько десятков сторонников "Хезболлы" напали на демонстрантов, используя металлические прутья и биты. Затем демонстранты и сторонники "Хезболлы" стали бросать друг в друга камни. Несколько человек получили травмы.

Протестующие в Бейруте блокируют дороги, призывая ливанских политиков сформировать новое правительство.

Причиной протестов стало предложение властей Ливана по новым налогам, в том числе за использование мессенджера WhatsApp. Этому предшествовало решение о снижении госрасходов на общественные нужды, в том числе на пенсии на фоне усугубляющегося экономического кризиса в Ливане, отмечает AP.

Впервые демонстранты вышли на улицы 17 октября, они требовали от властей прекратить коррупцию и решить управленческие проблемы. В результате протестов 29 октября подало в отставку правительство премьер-министра Саада Харири. С тех пор политики так и не договорились о формировании нового правительства.

Лидер движения "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что протесты в Ливане в своих интересах используют иностранные силы. Он призвал протестующих прекратить блокировать дороги и предупредил, что протесты могут привести к гражданской войне.

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