Этот контент был опубликован 3 мая 2019 г. 3:07

Токио. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Японская полиция изучает ряд свидетельских показаний о беспилотниках, которые летали в четверг вечером возле Императорского дворца и других мест в Токио, связанных с императорской семьей, сообщает The Mainichi со ссылкой на осведомленные источники.

Столичный департамент полиции начал получать сообщения от полицейских подразделений в центре Токио после 8 часов вечера о дронах, пролетающих вблизи Императорского дворца и имения Акасака, где сейчас проживает император Нарухито.

Кроме того, беспилотники были замечены возле домов других членов императорской семьи.

Свидетели также наблюдали дрон рядом с императорским кладбищем Мусасино в Хатиодзи на окраине Токио.

По словам очевидцев, беспилотники имели мигающие красные и белые огни.

Японские законы запрещают эксплуатацию беспилотников в 23 районах Токио, центральных районах городов, густонаселенных районах и вокруг аэропортов. Людям также запрещено запускать дроны ночью в любой точке страны.

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