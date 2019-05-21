Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 17:57

*** В австрийской полиции считают, что если его и задержали, то по российскому ордеру

Берлин. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Представители полиции Берлина и федеральной земли Бранденбург сообщили "Интерфаксу", что не задерживали лидера российской арт-группы "Война" Олега Воротникова, сама арт-группа утверждает обратное - по ее данным, Воротников задержан на территории Германии и остается под стражей "до решения суда".

Пресс-секретарь полиции Бранденбурга Торстен Хербст сообщил "Интерфаксу" во вторник, что представители его ведомства Воротникова не задерживали.

"Это не так. Его останавливали во время одного из полицейских мероприятий, но его никто не задерживал. Я не знаю, где он", - сказал Хербст.

Представитель пресс-службы полиции Берлина Патрисия Бремер также в беседе с корреспондентом агентства указала, что местонахождение Воротникова ей не известно.

В Федеральном ведомстве по уголовным делам о местонахождении Воротникова тоже ничего не сообщили.

"Ведомство по уголовным делам не дает справок, содержащих персональные данные", - сказала "Интерфаксу" представитель пресс-службы ведомства Дженни Вилке.

В управлении берлинского Сената по делам юстиции, защиты прав потребителей и противодействию дискриминации корреспонденту агентства посоветовали направить запрос по факсу, по телефону ничего комментировать не стали.

В свою очередь руководитель пресс-службы прокуратуры города Грац в Австрии Хансйорг Бахер сказал "Интерфаксу", что Австрия ордеров на арест или задержание Воротникова не выдавала. По его словам, Воротникова ранее действительно задерживали в Австрии на территории федеральной земли Штирия, но решение суда не было принято и не вступало в силу, потому что Воротников уехал из страны.

"Таким образом, с австрийской стороны история завершилась", - сказал Бахер.

Он предположил, что в случае, если задержание в Германии действительно было проведено представителями какого-либо правоохранного подразделения ФРГ, то его задержали по российскому ордеру.

"Очевидно - я предполагаю - что это мог быть российский ордер", - сказал Бахер.

На своих ресурсах в интернете "Война" ранее сообщила, что Воротников находится в Германии под стражей с 20 мая. В группе также ранее сообщали, что Воротников объявлен полицией Австрии в международный розыск. Также ему было предъявлено в окончательной редакции обвинение "в создании, руководстве боевой организацией Der Krieg и в незаконном обороте оружия на территории Штирии".

В России в отношении Воротникова возбуждено уголовное дело по статьям 318 и 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти).

По версии следствия, Воротников вечером 31 марта 2011 года у дома 49 по Невскому проспекту, являясь активистом и участником несанкционированного митинга, сорвал у нескольких сотрудников милиции форменные шапки, бросил их на проезжую часть Невского проспекта, после чего ударил два раза рукой в голову сотрудника полиции.

Воротников, находившийся на время следствия под подпиской о невыезде, скрылся и в мае 2011 года был объявлен в международный розыск. В международном розыске также находится его супруга Наталья Сокол.

В начале 2018 года Воротников и Сокол провели месяц в лагере для беженцев в Швейцарии, откуда в марте сбежали в Австрию.

Арт-группа "Война" была образована в 2007 году Воротниковым, Сокол, Петром Верзиловым и Надеждой Толоконниковой.

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