Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 7:00

Вашингтон. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Гонконгская полиция подтвердила в пятницу, что два активиста из гонконгской партии "Демосисто" - Джошуа Вонг и Агнес Чоу - были арестованы, сообщило агентство Associated Press (АР).

В сообщении отмечается, что полиция ведет расследование их участия в несанкционированной акции у одного из полицейских участков города 21 июня, сопровождавшейся беспорядками и погромами.

Потенциально обоим грозит обвинение в подстрекательстве к несанкционированным демонстрациям и участии в них.

Как информировала "Демосисто", Вонг был арестован на улице утром, когда шел к станции метро. Позднее появились сообщение об аресте Чоу.

Вонг известен как активист студенческого движения, лидер "Революции зонтиков" в Гонконге в 2014 году. Партию "Демосисто" левоцентристской направленности он основал в 2016 году.

Чоу также принимала участие в организации и проведении протестных акций 2014 года, ей могут быть предъявлены аналогичные обвинения.

Как сообщалось, накануне полиция Гонконга направила гонконгскому Фронту за гражданские права человека, выступающего основным организатором акций протеста в городе, уведомление о запрете массовых выступлений, которые планируется провести в субботу.

В уведомлении отмечается, что решение о запрете акций было принято по соображениям общественной безопасности.

В документе разъясняется, что существуют опасения, что в ходе выступлений могут проявиться "акты насилия и другие деструктивные действия".

В качестве подтверждения опасений в уведомлении напоминается, что в ходе предыдущих демонстраций протестующие осуществляли "поджоги и возводили крупные баррикады на дорогах, использовали бутылки с зажигательными смесями, стальные шары, кирпичи, арматуру, металлические столбы, другие предметы для уничтожения общественной собственности в крупных масштабах, подрыва общественного порядка".

Фронт заявил, что решение полиции будет обжаловано.

Наблюдатели обратили внимание, что запрет на проведение акций протеста совпал с осуществленной в четверг сменой состава военного гарнизона, размещенного в Гонконге.

"Гонконгский гарнизон НОА Китая провел 22-ю со времени размещения там в 1997 году ротацию состава рано утром в четверг", - говорилось в сообщении агентства "Синьхуа".

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