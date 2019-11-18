Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 4:19

Гонконг. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Полиция Гонконга заявила, что возгорания наблюдаются в различных местах кампуса Политехнического университета и призывает всех покинуть его.

" Огонь наблюдается в разных местах помещения Политехнического университета. Взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся вещества также представляют угрозу для любого. Полиция призывает всех, кто находится в кампусе, немедленно покинуть его", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции Гонконга.

Отмечается, что, начиная с полуночи, большое число протестующих собралось на Чон Ван Роуд. Они бросали бутылки с зажигательной смесью в полицейских и поджигали объекты, было слышно несколько взрывов.

Полиция проводит операцию по разгону протестующих. Против них были применены слезоточивый газ и водометы.

"Около 5.30 утра (00:30 по мск) полиция продолжает проводить операцию по разгону и задержанию. Между тем, бунтовщики, собравшиеся внутри кампуса, подожгли его и причинили значительный ущерб", - говорится в сообщении.

Власти Гонконга сообщили, что в понедельник, 18 ноября, из соображений безопасности будут закрыты школы и детские сады. На фоне протестов они не работают уже несколько дней.

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

Антиправительственные акции усилились в начале ноября, когда во время одной из акций погиб 22-летний студент.

1вз де

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