Этот контент был опубликован 2 ноября 2019 г. 10:26

Гонконг. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Полиция Гонконга в субботу применила водяные пушки для разгона участников акций протеста, устроивших беспорядки в этом специальном административном районе КНР, передает South China Morning Post.

Беспорядки произошли в районе Козуэй-Бэй, где расположены дорогие магазины и торговые центры. Один из магазинов в субботу подожгли.

Полиция разгоняет демонстрантов с улиц и обыскивает тех, кто пришел на акцию протеста в маске, скрывающей лицо. Автомобили с водяными пушками размещены в ряде районов Гонконга.

В субботу на улицы города вновь вышли тысячи демонстрантов. В основном они идут на акции в масках, несмотря на введенный недавно властями города запрет на них. Вечером 2 ноября в городском парке Виктория было запланировано мероприятие, связанное с выборами в органы местного самоуправления, которые пройдут позднее в ноябре.

Однако марш и демонстрация в дневное время, перед собранием в парке, власти не согласовали, а жители города вышли на несогласованную акцию. Демонстрации и беспорядки в Гонконге не прекращаются с начала лета этого года. Акции привели к политическому кризису и к спаду в экономике региона.

1эф ки

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