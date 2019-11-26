Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 10:19

Берлин. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Полиция Дрездена опубликовала снимки похищенных из музея "Зеленый свод" бриллиантов 18 века и видеозапись похищения, снятую музейной камерой наблюдения.

В частности, опубликованы фотографии элементов трех гарнитуров, инкрустированного 770 бриллиантами эфеса шпаги, королевского жемчужного ожерелья, бриллиантового польского Ордена Белого орла, подвесок и нагрудных украшений.

На видеозаписи видно, что в музейном помещении находятся двое мужчин. Один из них пытается разбить витрину с бриллиантами топором. Это удается ему не сразу, стекло ударопрочное, и грабитель несколько раз с размаху ударяет топором в центр стеклянной витрины.

Накануне полиция сообщила, что грабители смогли проникнуть в катакомбы под мостом неподалеку от площади, где находятся королевские музеи Дрездена. Они подожгли трансформатор под землей и обесточили сразу несколько музеев, после этого через зарешеченное угловое окно они проникли в сокровищницу. Вся "операция" длилась всего несколько минут.

Накануне глава полиции Дрездена Йорг Кубиесса сказал, что речь идет о "тщательно спланированном преступлении". Криминалисты установили, что преступники скрылись на машине "Ауди А6", точно такой же автомобиль позже обнаружили в Дрездене в подземном гараже на одной из улиц. Неизвестные его подожгли.

Каким образом преступникам удалось сломать решетку на окне, и почему стекло витрины не выдержало ударов топора, полиции не известно.

В настоящее время сформирована следственная группа под названием "Эполет", она занимается расследованием ограбления. В числе украденных предметов находится также бриллиантовый эполет.

1тф эф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!