Лондон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Полиция Лондона с 15 апреля задержала 718 участников экологических протестов в британской столице, сообщает в субботу газета The Guardian.
В настоящее время полиция пытается освободить от активистов мост Ватерлоо и перекресток Оксфорд-Серкус, которые они заняли еще в начале недели.
Для обеспечения порядка в ходе протестов, организованных экологической группой Extinction Rebellion, лондонская полиция выделила дополнительно 200 сотрудников.
Около 30 задержанным уже предъявили обвинения за неподчинение полиции в рамках протестов.
Акция Extinction Rebellion началась в Лондоне 15 апреля. Тогда активисты перекрыли движение на мосту Ватерлоо, Оксфорд-Серкус и вблизи здания британского парламента. Своими действиями участники протестов хотят привлечь внимание к проблемам изменения климата. Основным требованием Extinction Rebellion является снижение выбросов углекислого газа до нуля к 2025 году.
1мм вш