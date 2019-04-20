Этот контент был опубликован 20 апреля 2019 г. 16:48

Лондон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Полиция Лондона с 15 апреля задержала 718 участников экологических протестов в британской столице, сообщает в субботу газета The Guardian.

В настоящее время полиция пытается освободить от активистов мост Ватерлоо и перекресток Оксфорд-Серкус, которые они заняли еще в начале недели.

Для обеспечения порядка в ходе протестов, организованных экологической группой Extinction Rebellion, лондонская полиция выделила дополнительно 200 сотрудников.

Около 30 задержанным уже предъявили обвинения за неподчинение полиции в рамках протестов.

Акция Extinction Rebellion началась в Лондоне 15 апреля. Тогда активисты перекрыли движение на мосту Ватерлоо, Оксфорд-Серкус и вблизи здания британского парламента. Своими действиями участники протестов хотят привлечь внимание к проблемам изменения климата. Основным требованием Extinction Rebellion является снижение выбросов углекислого газа до нуля к 2025 году.

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