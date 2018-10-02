Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на пассажиров в лондонском метро

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 20:44 02.10.2018 - 20:44

Лондон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники британской полиции задержали вооруженного ножом мужчину, который напал на пассажиров в вагоне метро Лондона, сообщает Би-би-си. Инцидент произошел близ станции Хакни Сентрал в восточной части города. В лондонском метрополитене сообщили, что движение на этом участке приостановлено. Стражи порядка в рамках мер предосторожности эвакуировали всех пассажиров со станции. По некоторым данным, несколько человек получили ранения. Официального подтверждения этой информации пока нет. 1вл эф Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс