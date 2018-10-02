Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на пассажиров в лондонском метро
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Лондон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники британской полиции задержали вооруженного ножом мужчину, который напал на пассажиров в вагоне метро Лондона, сообщает Би-би-си.
Инцидент произошел близ станции Хакни Сентрал в восточной части города. В лондонском метрополитене сообщили, что движение на этом участке приостановлено.
Стражи порядка в рамках мер предосторожности эвакуировали всех пассажиров со станции.
По некоторым данным, несколько человек получили ранения. Официального подтверждения этой информации пока нет.
1вл эф
Интерфакс