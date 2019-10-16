Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 1:49

Мадрид. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Не менее 20 задержаний произвели в ходе акций протеста в ряде городов страны сотрудники полицейской службы Каталонии в среду вечером и в ночь на четверг.

"Не менее двух десятков человек задержаны на всей территории (Каталонии) в течение сегодняшнего дня в связи с их вероятной причастностью к насильственным действиям во время манифестаций", - сообщила каталонская полиция в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что в ходе акций протеста в среду вечером и в ночь на четверг в ряде городов Каталонии пострадали более 50 человек, более 30 из них - в Барселоне.

Не менее 22 тыс. манифестантов собрались в среду вечером (по местному времени) на улицах Барселоны, сообщает испанская телерадиокомпания РТВЕ.

По данным телеканала, сожжено не менее десятка автомобилей. Наиболее радикально настроенные участники акций протестов, забрасывали полицейских крупными камнями, бутылками с воспламеняющейся жидкостью и емкостями с кислотой.

Атаке подверглась группа журналистов канала TeleMadrid.

Кроме Барселоны, также поступают сообщения о беспорядках из Жироны и других городов Каталонии.

Ранее в среду с призывом к жителям Каталонии выйти на акции протеста выступила общественная организация "Комитеты защиты республики".

Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

Нынешний протест - уже третий на этой неделе. Прошлой ночью в Барселоне также произошли массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Были задержаны более 200 человек.

На пятницу в Каталонии намечено проведение всеобщей забастовки, которая, как отмечают СМИ, также может перерасти в беспорядки.

Внешнеполитические ведомства ряда иностранных государств рекомендовали своим гражданам, находящимся в Каталонии, принимать повышенные меры безопасности.

1ар гс

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