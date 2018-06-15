Полиция задержала подозреваемого в нападении в Мюнхене, им оказался 19-летний молодой человек
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Берлин. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Стражи порядка Германии задержали молодого человека, который подозревается в совершении нападения с холодным оружием в Мюнхене, сообщает в пятницу немецкая газета "Бильд".
Предполагаемым преступником является 19-летний Лион К., который смертельно ранил 25-летнюю Софию С.
По данным издания, девушка была направлена в близлежащую больницу, однако скончалась от полученных ранений. В полиции склоняются к версии, что погибшая являлась подругой либо родственницей подозреваемого. Мотивы нападавшего выясняются.
Помимо этого, в результате нападения получили серьезные ранения трое людей, в том числе - мать подозреваемого, а также его младший брат.
Ранее газета "Бильд" сообщала, что инцидент произошел в квартире, где жила погибшая. Полиция исключает версию теракта.
1тэ во
Интерфакс