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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 21:19 15.06.2018 - 21:19

Берлин. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Стражи порядка Германии задержали молодого человека, который подозревается в совершении нападения с холодным оружием в Мюнхене, сообщает в пятницу немецкая газета "Бильд".

Предполагаемым преступником является 19-летний Лион К., который смертельно ранил 25-летнюю Софию С.

По данным издания, девушка была направлена в близлежащую больницу, однако скончалась от полученных ранений. В полиции склоняются к версии, что погибшая являлась подругой либо родственницей подозреваемого. Мотивы нападавшего выясняются.

Помимо этого, в результате нападения получили серьезные ранения трое людей, в том числе - мать подозреваемого, а также его младший брат.

Ранее газета "Бильд" сообщала, что инцидент произошел в квартире, где жила погибшая. Полиция исключает версию теракта.

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