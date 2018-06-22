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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 10:56 22.06.2018 - 10:56

Лондон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Полиция Лондона не обнаружила взрывчатку у мужчины, которого ранее арестовали на столичном вокзале Чаринг-кросс после того, как он заявил о наличии при нем бомбы, сообщают британская транспортная полиция в пятницу в Twitter.

"Его обыскали следователи-криминалисты и не обнаружили при нем бомбы или оружия", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что этому мужчине 38 лет. Других данных о нем не приводится.

Ранее сообщалось, что в британской столице эвакуировали и временно закрыли этот вокзал после того, как неизвестный мужчина вышел на железнодорожные пути и заявил, что у него с собой бомба. Инцидент произошел около 6:30 утра по местному времени (8:30 мск).

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