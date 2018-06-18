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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 12:48 18.06.2018 - 12:48

Брюссель. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Не менее 25 человек задержаны в ходе акций протеста в Скопье, участники которых выражают недовольство соглашением с Афинами об изменении названия бывшей югославской республики Македонии, передают в понедельник западные СМИ со ссылкой на МВД страны.

Кроме того, во время демонстраций были ранены семь сотрудников правоохранительных органов.

Участники протестов выкрикивали фразу: "Македония - мы не отдадим наше имя", а также другие патриотические лозунги. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, чтобы остановить демонстрантов, закидывавших стражей порядка камнями и петардами.

В свою очередь, в Греции на улицы вышли порядка 4 тыс. протестующих, которые также выражают недовольство подписанием соглашения о переименовании Македонии. В ходе протестов в Греции были ранены 12 человек.

Протесты вспыхнули после того, как главы греческого и македонского МИД, Никос Котзиас и Никола Димитров, в минувшее воскресенье подписали предварительное соглашение о переименовании республики в Северную Македонию.

Соглашение позволяет завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с греческой областью Македония.

Согласно договоренности, новым официальным названием страны будет Республика Северная Македония.

Урегулирование данного вопроса считается принципиально важным для будущего Македонии. Предполагается, что после его вступления в силу греческая сторона перестанет блокировать процесс присоединения Македонии к таким объединениям как ЕС и НАТО.

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