Полиция Малайзии изъяла у экс-премьера пять грузовиков дорогих сумок, драгоценностей и наличных
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Куала-Лумпур. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Полиция Малайзии провела обыски в квартирах и домах бывшего премьер-министра страны Наджиба Разак по делу о коррупции в госинвестфонде 1Malaysia Development Berhad (1MDB) и изъяла ценности, с трудом уместившиеся в пять грузовых автомобилей, сообщает Aljazeera.
В том числе при обыске найдены 284 коробки с дорогими женскими сумками, более 70 футляров с драгоценностями и огромное количество наличности в нескольких валютах.
По данным Aljazeera и малазийской газеты Star Online, в четверг полиция провела следственные мероприятия на трех объектах, в пятницу - еще на шести. Старший полицейский следователь Аман Сингх, руководящий процессом, назвал объем изъятых ценностей "довольно большим".
Жена Н.Разака Росма Мансур в основном коллекционировала сумки Hermes Birkin, цена которых колеблется от $10 тыс. до $200 тыс.
По данным следствия, предыдущее правительство и руководство фонда 1MDB расхитили более $4,5 млрд государственных средств.
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Интерфакс