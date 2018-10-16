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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 16:02 16.10.2018 - 16:02

Стамбул. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Полиция Турции обнаружила улики, указывающие на то, что саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи убили в саудовском генконсульстве в Стамбуле, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на высокопоставленный источник.

Источник не стол пояснят агентству, о каких именно уликах идет речь.

Турецкая следственная группа совместно с представителями турецкой прокуратуры провели девятичасовые обыски на территории дипломатической миссии, отмечает газета "Дейли сабах".

Обыски завершились во вторник, в них принимали участие специалисты по борьбе с терроризмом. В ходе следственных мероприятий полицейские провели ряд анализов, в том числе собрали образцы почвы из сада консульства, поясняет газета.

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства в Стамбуле.

В связи с его исчезновением было инициировано расследование, которое турецкие правоохранители проводят совместно с саудовской стороной.

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