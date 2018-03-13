Полиция не видит связи между отравлением Скрипаля и смертью соратника Березовского Николая Глушкова
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Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Скотланд-Ярд не располагает информацией о том, что отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и смерть соратника Бориса Березовского Николая Глушкова каким-либо образом связаны, говорится в заявлении британской полиции, опубликованном во вторник.
"Нет оснований для предположения, что (кончина Н.Глушкова - ИФ) имеет отношение к инциденту в Солсбери", - отмечается в заявлении.
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Аю ар вш
Интерфакс