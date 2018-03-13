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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 18:19 13.03.2018 - 18:19

Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Скотланд-Ярд не располагает информацией о том, что отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и смерть соратника Бориса Березовского Николая Глушкова каким-либо образом связаны, говорится в заявлении британской полиции, опубликованном во вторник.

"Нет оснований для предположения, что (кончина Н.Глушкова - ИФ) имеет отношение к инциденту в Солсбери", - отмечается в заявлении.

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