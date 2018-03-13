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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 18:26 13.03.2018 - 18:26

Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Скотланд-Ярд не располагает информацией о том, что отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и смерть соратника Бориса Березовского Николая Глушкова каким-либо образом связаны, говорится в заявлении британской полиции, опубликованном во вторник.

"Нет оснований для предположения, что (кончина Н.Глушкова - ИФ) имеет отношение к инциденту в Солсбери", - отмечается в заявлении.

Согласно заявлению, причины смерти Н.Глушкова пока неизвестны.

В полиции отметили, что расследованием обстоятельств его смерти занимается контртеррористический отдел Скотланд-Ярда.

Ранее во вторник адвокат бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" и соратника Бориса Березовского Н.Глушкова подтвердил его смерть.

"Я могу подтвердить, что Глушков скончался. Когда он умер, может несколько дней назад, может раньше, мне точно неизвестно, как неизвестны обстоятельства и причина его смерти", - сказал "Интерфаксу" во вторник адвокат Андрей Боровков.

Он уточнил, о смерти своего 69-летнего подзащитного узнал от его родственников.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что за нападением на бывшего сотрудника ГРУ С.Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия.

С.Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

аю ар де

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