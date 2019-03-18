Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 12:11

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Полиция не исключила террористических мотивов стрельбы, произошедшей ранее в понедельник в нидерландском городе Утрехте.

"Полиция расследует стрельбу в Утрехте, произошедшую этим утром", - говорится в сообщении полиции города в Twitter. Полиция пока не исключает, что речь может идти о теракте.

Ранее полиция Утрехта сообщила о стрельбе в городе, также сообщается о пострадавших.

По данным нидерландских СМИ, неизвестный открыл стрельбу в трамвае. После этого ему удалось скрыться.

По информации телеканал Sky News, стрельба произошла близ остановки общественного транспорта "Площадь 24 октября".

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