Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Полиция не исключила террористических мотивов стрельбы, произошедшей ранее в понедельник в нидерландском городе Утрехте.
"Полиция расследует стрельбу в Утрехте, произошедшую этим утром", - говорится в сообщении полиции города в Twitter. Полиция пока не исключает, что речь может идти о теракте.
Ранее полиция Утрехта сообщила о стрельбе в городе, также сообщается о пострадавших.
По данным нидерландских СМИ, неизвестный открыл стрельбу в трамвае. После этого ему удалось скрыться.
По информации телеканал Sky News, стрельба произошла близ остановки общественного транспорта "Площадь 24 октября".
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