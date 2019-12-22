Этот контент был опубликован 22 декабря 2019 г. 1:42

Берлин. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Берлинская полиция открыла для посетителей рождественский рынок Breitscheidplatz, который вынуждена была закрыть в связи с подозрительным поведением двух человек.

Полицейские задержали двух мужчин, которые с вызвавшей подозрение поспешностью покидали территорию рынка. Один из задержанных оказался в розыске.

После задержания подозреваемых тщательно проверили рынок: предметов, вызывающих беспокойство, обнаружено не было, сообщила полиция в своем официальном твиттере.

В 2016 году тунисец Анис Амри на грузовике умышленно протаранил рынок Breitscheidplatz, в результате чего погибли 12 человек.

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