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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 20:12 18.09.2018 - 20:12

Лондон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Полиция графства Уилтшир не связывает недавний инцидент в ресторане Prezzo с отравлениями нервно-паралитическим веществом в Солсбери и Эймсбери, а также не считает недавний инцидент подозрительным, говорится в сообщении полиции.

"На данном этапе мы не связываем это недомогание с недавними отравлениями в Солсбери и Эймсбери", - сообщает полиция во вторник.

Также полиция заявила, что не считает, что происшествие в ресторане Prezzo "подозрительное".

"Исследования подтвердили, что два пациента, почувствовавших себя плохо в ресторане Prezzo в Солсбери в воскресенье вечером, не подвергались воздействию какого-либо нервно-паралитического вещества", - говорится в сообщении полиции.

Расследование инцидента продолжается, предупредили в полиции.

Вечером в воскресенье в полицию графства Уилтшир поступил звонок о том, что 42-летний мужчина и 30-летняя женщина почувствовали себя плохо в ресторане Prezzo. Пару направили в окружную больницу Солсбери.

В полиции тогда отметили, что "в связи с недавними событиями в городе", экстренные службы предприняли значительные меры предосторожности. Так, сотрудники экстренных служб использовали защитную экипировку и оцепили территорию вокруг ресторана, а посетителей отвели в пустующее здание, где их осмотрели медики.

Медики после проведения необходимых исследований исключили возможность отравления пары "Новичком".

В начале марта 2018 года в Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Также 30 июня в городе Эймсбери мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Затем женщина скончалась.

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