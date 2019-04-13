Лондон. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Произошедший у посольства Украины в Лондоне инцидент не связан с терроризмом, говорится в заявлении Скотланд-Ярда, распространенном в субботу.
"Расследование проводится по факту использования полицейскими оружия во время произошедшего инцидента. Это стандартная процедура. Инцидент не связан с терроризмом", - отмечается в документе.
Ранее в субботу в машину посла Украины намеренно врезался автомобиль. Водитель отказался сдаться полиции, после чего стражи порядка были вынуждены открыть огонь по его транспортному средству.
В настоящий момент виновник происшествия задержан.
По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.
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