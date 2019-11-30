Этот контент был опубликован 30 ноября 2019 г. 14:41

Брюссель. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Нидерландская полиция пока не обнаружила мужчину, напавшего с ножом на прохожих в центральной части Гааги, сообщает в субботу агентство Associated Press.

В результате нападения пострадали трое: две девочки 15-ти лет, и 13-тилетний подросток. Все они получили помощь в больнице, откуда позднее их отпустили.

Полиция уже побеседовала с пострадавшими. По данным правоохранительных органов, подростки друг с другом незнакомы.

Мотив преступления до сих пор неизвестен, полиция рассматривает все варианты, отмечает AP.

Как сообщалось, нападение в Гааге на оживленной торговой улице произошло в "чёрную пятницу": вечером многие местные жители отправились по магазинам, надеясь купить товары со скидкой.

Инцидент в Гааге произошел всего через несколько часов после того, как мужчина напал на прохожих в Лондоне. В результате нападения скончались два человека, три получили ранения, самого нападавшего застрелила полиция. Лондонская полиция расценивает произошедшее как теракт.

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