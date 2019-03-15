Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 4:26

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Один человек задержан по подозрению в стрельбе в мечети новозеландского города Крайстчерч, сообщает полиция.

"Полиция реагирует на очень серьезный и трагический инцидент, связанный со стрельбой в центре города Крайстчерч. Один человек находится под стражей, однако полиция считает, что могут быть другие правонарушители", - заявил комиссар Новозеландской полиции Майк Буш.

Он отметил, что полиция готова подтвердить, что есть ряд погибших в результате инцидента. Однако не стал называть точное число жертв.

По его словам, полиция сейчас работает в нескольких местах города. Он подчеркнул, что делается все возможное для решения ситуации.

Предполагается, что одним из боевиков является австралиец, который снимал на видео, как стрелял в людей в мечети.

Сообщается, что перед происшествием он написал 37-страничный манифест, в котором заявлял о своих намерениях. В нем он заявляет, что это "террористическая атака".

Неизвестный открыл огонь в мечети в центре города Крайстчерч. По словам очевидцев, в то время в мечети находилось около 200 человек.

К мечети стянуты все подразделения полиции.

Кроме того, сообщается о вооруженной полиции у второй мечети в пригороде Крайстчерча - Линвуде.

Власти просят жителей оставаться в своих домах и сообщать о подозрительных фактах правоохранителям.

Все школы и государственные учреждения города закрыты. Также отменены все приемы в больнице города.

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