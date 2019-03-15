Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Один человек задержан по подозрению в стрельбе в мечети новозеландского города Крайстчерч, сообщает полиция.
"Полиция реагирует на очень серьезный и трагический инцидент, связанный со стрельбой в центре города Крайстчерч. Один человек находится под стражей, однако полиция считает, что могут быть другие правонарушители", - заявил комиссар Новозеландской полиции Майк Буш.
Он отметил, что полиция готова подтвердить, что есть ряд погибших в результате инцидента. Однако не стал называть точное число жертв.
По его словам, полиция сейчас работает в нескольких местах города. Он подчеркнул, что делается все возможное для решения ситуации.
Предполагается, что одним из боевиков является австралиец, который снимал на видео, как стрелял в людей в мечети.
Сообщается, что перед происшествием он написал 37-страничный манифест, в котором заявлял о своих намерениях. В нем он заявляет, что это "террористическая атака".
Неизвестный открыл огонь в мечети в центре города Крайстчерч. По словам очевидцев, в то время в мечети находилось около 200 человек.
К мечети стянуты все подразделения полиции.
Кроме того, сообщается о вооруженной полиции у второй мечети в пригороде Крайстчерча - Линвуде.
Власти просят жителей оставаться в своих домах и сообщать о подозрительных фактах правоохранителям.
Все школы и государственные учреждения города закрыты. Также отменены все приемы в больнице города.
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